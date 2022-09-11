تونس: انطلاق فعاليات المؤتمر الانتخابى للهيئة الوطنية للمحامين

إيمان حنا

انطلقت، صباح الأحد بالعاصمة التونسية، فعاليات المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لاختيار التركيبة الجديدة لمجلسها والنقيب الجديد للمحامين ورؤساء الفروع، وفق موزاييك.

و تقدم للترشح إلى عضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين البالغ عدد مقاعده المتنافس عليها 14 مقعدا، 39 محاميا من بينهم 6 أعضاء من المجلس الحالي، فيما قدّم 43 محاميا ترشّحات لرئاسة الفروع الجهوية البالغ عددها 17 فرعا، و قدم 248 ترشحا لعضوية مجالس الفروع، علما وأنّ عدد المقاعد المتنافس عليها قد بلغ 114 مقعدا.

يتنافس 5 محامين على خلافة النقيب الحالي إبراهيم بودربالة، وهم رئيس فرع المحامين بتونس، محمد الهادفي، والمستشار لدى محكمة الجنايات الدولية في "لاهاي"، محمد بكار والكاتب العام الحالي للهيئة، حاتم مزيو، والكاتب العام السابق للهيئة، بوبكر بالثابت، والمحامي سامي شطورو.

ودعا رئيس الهيئة المتخلي، ابراهيم بودربالة، المكتب الجديد للهيئة إلى مواصلة العمل على تحقيق مصالح مهنة المحاماة والمطالبة بإصدار القانون الأساسي المنظم لها. واعتبر أنّ إصدار هذا القانون الأساسي سيكون السبيل لإصلاح الهيكلة خاصّة وتوحيد المدخل وإصلاح المهنة في المجال المتعلّق بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.

كما أوصى بودربالة المكتب الجديد للهيئة، الذي سيتم الإعلان عن تركيبته اليوم الأحد، إثر انتهاء العملية الانتخابية، التي انطلقت منذ الصباح، بالسعي إلى جمع المحامين على القيم والثوابت المهنية والابتعاد عن الصراعات الحزبية والسياسية.