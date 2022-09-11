اليوم السابع
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توجو توقع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:45 م
توجو توقع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود شعب توجو
كتبت : هند المغربي

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وقعت حكومة توجو ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اتفاقية تعاون بهدف مكافحة الإرهاب العابر للحدود على ضوء استهداف لومي بهجمات إرهابية منذ نوفمبر 2021 .
 
وبموجب الاتفاقية، سينفذ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في توجو برنامجه لمكافحة تحركات وتنقلات الإرهابيين من خلال تشكيل وحدة تضم هيئات متعددة لجمع المعلومات عن المسافرين عبر توجو وتجهيزها ببرامج حاسوبية لتحليل بيانات المسافرين بما يسمح لسلطات توجو بمنع عبور الإرهابيين عبر الرحلات الجوية .. وفق الأمم المتحدة.
 
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني في توجو، جناما لاتا: " سيقوم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أيضا، بتوفير وتمويل التدريب اللازم لجميع موظفي سلامة وأمن الطيران في توجو"، وفقا لما نقلت صحف محلية .
 
من جهته ، أوضح فلاديمير فورونكوف، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن هذه الاتفاقية "ستسمح عبر منصة (رقميه)، وهي منصة خلايا معلومات عن الركاب تستهدف الكشف عن تحركات الإرهابيين ومكافحتها، بدعم جهود توجو في جمع المعلومات عن الركاب من شركات الطيران والسفن لتحليلها".
 
 

الأمم المتحدة

توجو

الطيران المدني

مكافحة الإرهاب



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