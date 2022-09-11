تنفيذ 30 قرار إزالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة لإزالة المخالفات بكفر الشيخ، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20، اليوم الأحد، في اليوم الثاني من المرحلة الثانية من تنفيذ 15 قرار إزالة على مساحة 626 متراً، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، برئاسة ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس،

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الثانية بدأت أمس ومستمرة إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن ما تم إزالته وتنفيذه منذ بدء الموجة الثانية أمس، 30 قراراً على مساحة 1374 متراً، و3 أفدنة و11 قيراط، و6 أسهم، بحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مؤكدا أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وعلى المجاري المائية بصورة أساسية في بداية الموجة.