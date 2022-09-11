تفاصيل محاكمة مساعد سائق قطار وملاحظ تسببا في إصابة 53 مواطنا

الإسكندرية - فريق المحافظات

ننشر تفاصيل محاكمة مساعد سائق قطار وملاحظ قطارات، بمحكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة إتلاف عمد للمال العام، والتي تسببت في إصابة 53 مواطنًا، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف لسائق أحد القطارات.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين العبث في الأجهزة الخاصة بالقطارات، وعطل بأحد وسائل الأمان جهاز atc، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصلحة جهة عملهم، وذلك نشأ عنه تعطيل سير العمل داخل محطة القطارات، وتعطيل أعمال المواطنين، والتسبب في إصابة 53 مواطنا بإصابات مختلفة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 632 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكة الحديد، يفيد بوقوع تصادم بين قطار وجرار، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بالسكة الحديد، بدائرة قسم العطارين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول" ع.م.ع" والمعين مساعد سائق بمحطة قطارات الإسكندرية، قام بالحصول علي طقم تشغيل الجرار رقم 3219 ،وهي عبارة عن "يد العاكس ويد الرباط" من مكتب تسليم الاطقم رغم علمه بعدم وجود سائق، وقيامه بالصعود للجرار 3219 ،وتركيب يد العاكس في مكانها بكنترول القيادة وتحريك الجرار بمفرده ، دون وجود السائق في الكابينة، مخالفا بذلك الفقرة رقم 13 من المادة رقم 111 من لائحة سلامة التشغيل، والتي تنص بعدم تحرك أية قاطرة، ما لم يوجد بها قائد ومساعد، وذلك دون انتظار لخلو السكة أمامه، والذي كان من شأنه وقوع حادث التصادم.

وتبين أن المتهم الثاني "ح.م.إ " ملاحظ تشغيل السائقين بمحطة القطارات، قام بالتوقيع للسائق في سجل الحضور والانصراف الموجود في حوزته، رغم علمه بعدم وجوده في مكان عمله ، وأنه سمح للمتهم الأول باستلام أطقم تشغيل الجرارات لكل من الجرارين أرقام 2519 و 3219 من العهدة الموجودة بحوزته، لإجراء المناورات المطلوبة رغم علمه بعدم وجود السائق، مما أدى إلى وقوع حادث بين القطار والجرار داخل محطة السكة الحديد ، ونتج عنها إصابة عدد 53 من ركاب القطار، وتلفيات في القطار والجرار، وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرضها على النيابة العامة للتحقيق قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار أمير مجدي منير، وأمين سر المحكمة ابراهيم غريب، قضت بالحبس مع الشغل 5 سنوات لكل من " ع.م.ع" مساعد سائق قطار و" ح.م.إ" ملاحظ تشغيل قطارات، وعزلهم 3 سنوات من عملهم ، لاتهامهم بالإهمال والإتلاف العمد.