تفاصيل تفحم سيارة داخل جراج عقار في الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

اشتعلت النيران بسيارة ملاكي أثناء وقوفها داخل جراج أسفل عقار في منطقة بيانكي بحي العجمي غرب الإسكندرية، ما أدى إلى تفحمها بالكامل دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق سيارة داخل جراج عقار بشارع منصور الحرش بمنطقة بيانكي.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بالسيارة رقم "س ف ن ٦١٨٩" ملاكي ماركة جيب شروكي أثناء وقوفها بالجراج المشار إليه ما أدي إلى إحتراق السياره بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للسيارات المجاورة لها بالجراج، وذلك دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك السيارة المدعو "محمد.ع.م" 38 عامًا، صاحب مكتب سيارات نقل ومقيم بالعقار محل البلاغ، أيد ما جاء بالفحص ورجح نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأسلاك محرك السيارة، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.

وأكد المدعو "رامي.م.ع" 32 عاما، صاحب الجراج، مقيم شارع البيطاش الرئيسي، مضمون ماسبق ولم يشتبه جنائيًا في الحريق، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت الجهات المعنية التحقيق.