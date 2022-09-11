اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"تعليم الجيزة" تنظم يوما رياضيا بمدرسة السعيدية الثانوية بنين.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 04:24 م
"تعليم الجيزة" تنظم يوما رياضيا بمدرسة السعيدية الثانوية بنين.. صور تعليم الجيزة تنظم يوم رياضى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية الجيزة التعليمية، اليوم، فاعليات نموذج محاكاة ليوم رياضي (فني- ثقافي - مسرحي- ورش عمل) بمدرسة السعيدية الثانوية بنين، في ضوء اهتمام الدولة وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالأنشطة التربوية، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وتهدف الفاعلية إلى خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتشكيل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتنمية مهاراتهم، وتعزيز القيم الإجتماعية الهامة.
 
شمل اليوم الرياضي عروضًا لأنشطة كل من: "التربية الفنية - الكشافة –التربية الرياضية – التربية الاجتماعية – التربية النفسية – التربية البيئية والسكانية - الصحافة - المجال الصناعي – الوسائل التعليمية - التربية المسرحية - التربية الموسيقية – الحاسب الآلي – الإقتصاد المنزلي – الوحدة المنتجة – والمعامل"
 
وأكد مدير تعليم الجيزة، أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، وذلک من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب في المدارس على مستوى الجيزة. 
 
حضر الفاعلية سمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية، وبكساوي مصطفى مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية.
 
تعليم الجيزة تنظم يوم رياضى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين
تعليم الجيزة تنظم يوم رياضى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين

 

تعليم الجيزة تنظم يوم رياضى
تعليم الجيزة تنظم يوم رياضى

 

يوم رياضى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين
يوم رياضى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين

 

تنظيم يوم رياضى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين
تنظيم يوم رياضى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين

 


تعليم الجيزة

الجيزة

يوم رياضي

رياضة

انشطة مدرسية



الموضوعات المتعلقة

مدير تعليم الجيزة يجتمع مع مديري الإدارات لوضع نموذج اليوم الرياضي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:26 م

مدير تعليم الجيزة: فلسفة التلقين أوشكت على الانتهاء مع نظام التعليم الجديد

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:00 ص

مدير تعليم الجيزة: "التعليم من أجل الحياة" شعار المنظومة الجديدة للتعليم

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:00 ص

مدير تعليم الجيزة يعقد اجتماعا موسعا مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:11 م

تعليم الجيزة تعلن مد فترة التحويلات بين المدارس لـ31 أغسطس

السبت، 27 أغسطس 2022 12:21 م

تعليم الجيزة توضح القواعد المنظمة للزى المدرسى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:20 م

تعليم الجيزة تعلن الأسعار الاسترشادية للزى المدرسى استعدادا للعام الجديد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة