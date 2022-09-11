"تعليم أسوان" تتابع الاستعداد للعام الدراسي الجديد

أسوان - صلاح المسن

تابعت مديرية التربية والتعليم بأسوان، الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ويجري الاستعداد للعام الدراسي الجديد في جميع المدارس من خلال أعمال الصيانة والنظافة وتغيير اللافتات وتركيب الأعلام واستلام الكتب الدراسية وصيانه المقاعد الدراسية.

وفي مركز دراو، تفقد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية اليوم استعداد مدارس قرية الجعافرة للعام الدراسي الجديد وشملت الجولة، مدرسة حديدون الابتدائية ومدرسة الجعافرة الابتدائية ومدرسة الجعافرة قبلي الإعدادية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال أبناءنا الطلاب وتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقد نبه مدير إدارة دراو التعليمية على أهمية سرعة إنجاز أعمال الصيانة والنظافة بمدرسة الجعافرة قبلي الاعداديه .

أما في مدرسة حديدون الابتدائيه فيجري تطوير المدخل كما تم تشجير الفناء وجار استكمال باقي أعمال الصيانة.

وخلال جولته أثني مدير الإدارة على أعمال الصيانة والنظافة والجهد المبذول بمدرسة الجعافرة الابتدائية لظهورها بالمظهر اللائق أثناء الزيارة.

كما شهد بنفس المدرسة فعاليات البرنامج التدريبي طور وغير تحت إشراف التطوير التكنولوجي بادارة دراو التعليمية ويستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة.

ورافق مدير إدارة دراو التعليمية عبد الرحيم عبد الوهاب رئيس قسم المتابعة بالإدارة وأحمد إبراهيم رئيس قسم التعليم الابتدائي بإدارة دراو التعليمية.

وفى ختام جولته أكد مدير إدارة دراو التعليمية أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقا.