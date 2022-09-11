تعرف على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية لتظلمات الدور الثانى للثانوية

انطلقت أمس السبت تظلمات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، وقد أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، عددا من التعليمات بهذا الشأن على النحو الآتي:

تبدأ طعون الدور الثانى اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر وتنتهى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر، ولا يتم قبول طلبات أو تحصيل رسوم بعد هذا الموعد.

مواعيد الاطلاع تبدأ فى الثامنة صباحا وتنتهى فى تمام الثانية بعد الظهر .

على الطالب الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع وفقا للجدول المعلن من قبل المنطقة.

يمكن للطالب سداد الرسوم الكترونيا من خلال موقع منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية.

يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الأطلاع على ورقة الإجابة للطالب بمفرده مصطحبا معه بطاقة الرقم القومى أو استمارة النجاح مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع .

الحالات التى لا يجوز للطالب أن يطعن فيها:

الحاصل على الدرجة النهائية فى المادة المطعون فيها.

المواد الناجح فيها من الأعوام السابقة .

الطالب الملغى بقرار فى مادة أو فى جميع المواد.

الطالب المعيد يحق له الطعن فى المواد التى أدى فيها الامتحان هذا العام فقط.

يقتصر دور القائم بعملية الاطلاع على العملية الإدارية والتنظيمية فقط ولا يتعداه إلى التدخل فى التصحيح أو إخطار الطالب باحقيته فى الحصول على درجات وخلافه .

يتم الاطلاع على كراسة الإجابة ويوقع الطالب على التقرير المرفق بأنه تعرف بنفسه على كراسة إجابته .

تعلن نتيجة الطعن بعد خمسة عشر يوما من الاطلاع على ورقة الإجابة وذلك بمقر الإدارة المركزية للامتحانات .

فى حالة زيادة درجات الطالب فى مادة من المواد التى طعن فيها بعد إعلان نتائج التظلمات يتوجه الطالب بنفسه إلى المنطقة التابع لها والتى سبق أن سدد بها مبلغ الطعون لتقديم طلب استرداد رسوم الطعن وتتم متابعة استلام المبلغ من خلال المنطقة .

عند تعذر التعارف بالمنظومة الإلكترونية يحق للطالب التقدم بطلب التظلم بعد سداد الرسوم المقررة بمقر الكنترول بالقاهرة .

اقتصار عملية الاطلاع على أوراق الإجابة على الطالب نفسه أو ولى أمره فى حالة تعذر تعرف الطالب بنفسه مع أخذ إقرار ولى الأمر بالتعرف وعدم المطالبة بالتعرف مرة أخرى .

ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أو كاميرا داخل غرف التعارف على أوراق الإجابة .

ممنوع تصوير أو تداول على أى شى من الكمبيوتر او غرف الاطلاع .

التأكد فى بداية العمل من تشغيل برنامج الربط بالمشيخة وعدم حدوث أى مشاكل تقنية يجب مراجعة مسئول الدعم الفنى بالمشيخة.

ممنوع استخدام فلاشة الانترنت لغير أعمال المنظومة .

الالتزام بالتعليمات السابقة من أعضاء لجنة التعارف حتى لا يحالوا للشئون القانونية فى حالة المخالفة .