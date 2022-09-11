تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن تواجد 11 سفينة مختلفة علي أرصفة موانئ الهيئة المختلفة، تم من خلالها تداول 8 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و477 شاحنة و 67 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 230 شاحنة و 31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 247 شاحنة و 36 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 فيما استقبل بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا و عمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن سينا وعمان.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 964 راكب بموانيها .