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تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:13 ص
تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن تواجد 11 سفينة مختلفة علي أرصفة موانئ الهيئة المختلفة، تم من خلالها تداول 8 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و477 شاحنة و 67 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 230 شاحنة و 31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 247 شاحنة و 36 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2  فيما استقبل  بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا و عمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن سينا وعمان.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 964 راكب بموانيها .

 

 


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