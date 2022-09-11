تسليم مستشفى طوخ المركزي يونيو 2023 ورفع 5300 طن تراكمات قمامة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على اهتمامه بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري إنشاؤها للوقوف على النسب الدقيقة في تنفيذ المشروعات، ولتذليل كافة المعوقات ومتابعة الإشغالات والنظافة العامة من خلال الجولات والحملات المكثفة، وذلك للقضاء على أي ظاهرة تشوه المظهر الحضاري أو تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والمارة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، للوقوف على معدلات إنجاز الأعمال بها، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني المدينة، بالإضافة إلى متابعته لسير أعمال الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع عرابي والمحطة الوسيطة وعدد من الشوارع، كما تفقد أعمال دهانات المباني في محيط قصر محمد علي وكوبري عرابي، وتفقد المنطقة المحيطة بـ"البحوث 3" بحي غرب شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد مستشفى طوخ المركزي للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، إذ تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 70%، وتم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 95%، وجاري تركيب الكليدنج للواجهات، والانتهاء من أعمال الدهانات بالمباني الداخلية والأرضيات والحوائط بنسبة 96%، وتفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي، وغرف العمليات، وبعض الغرف الداخلية.

ووجه "الهجان"، بتسريع وتيرة العمل والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو 2023، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمدن المجاورة لها، حيث تُعد المستشفى صرحا طبيا شاملا على مساحة 3000م2، وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة إسكندرية.

وعلى صعيد آخر تابع المحافظ، جولته بتفقد سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع عرابي وعدد من الشوارع منها شارع 135 وشارع إبراهيم بك، وبدأ تفقده لشارع أحمد عرابي لمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة والتي بلغت 5300 طن على مدار الأيام الماضية، كما تفقد شارع 135 والمختص برفع القمامة منه حي غرب شبرا الخيمة، وشارع إبراهيم بك بحي غرب شبرا الخيمة، موجهاً بضرورة تكثيف العمل على مدار الـ24 ساعة للانتهاء من إزالة جميع التراكمات بتلك المناطق، مشدداً على تكاتف الجهود والدعم من المدن المجاورة للقضاء تماماً على تراكمات القمامة، حفاظاً على صحة المواطنين وخلق بيئة نقية لهم.

وأثناء الجولة لاحظ المحافظ، سيارتين ملاكي تسيران عكس الاتجاه بدوران مطلع كوبري عرابي، والأخرى قبل إشارة محمد علي، وعلى الفور أصدر تعليماته بسحب رخص السائقين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، للحفاظ على سلامة المواطنين.

واستكمل "المحافظ"، جولته بتفقد أعمال دهانات المباني المحيطة بقصر محمد علي وعددها 35 مبنى، تم الانتهاء منها بالكامل، موجهاً ببعض الملاحظات وضرورة تلافيها على أسطح المباني، وضرورة صيانة أعمدة الإنارة، والاهتمام بالمنطقة المنزرعة أمام القصر وقص النجيلة والاهتمام بري الأشجار، يُذكر أن مساحة المباني التي تم ترميمها عبارة عن 7100 متر محارة لواجهات المباني ومساحة 900 متر للدهانات.

وفي سياق مُتصل تفقد المنطقة المحيطة بـ "البحوث 3" وهو مشروع تطوير عواصم المحافظات بحي غرب شبرا الخيمة التابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مُصدراً تعليماته برفع جميع الإشغالات المحيطة بالمنطقة، مع إزالة الجراجات المخالفة وراء المباني علاوة على رفع جميع تراكمات القمامة بالمنطقة، مشدداً على استمرار المتابعة بتلك المنطقة لعدم تواجد إشغالات بها وللمحافظة على مستوى النظافة دائماً.

واختتم محافظ القليوبية، جولته بتفقد المحطة الوسيطة "القطاوي" بحي شرق شبرا الخيمة، إذ تم نقل تراكمات القمامة منها إلى المقلب العمومي بنسبة 35%، مُشدداً بمتابعة نقل كافة التراكمات للمدفن العمومي بالتعاون مع المدن المجاورة حتى إفراغه بالكامل، مشدداً بمحاسبة المتقاعسين في عملهم في حالة استمرار تلك التراكمات.

جاء ذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمقدم أسامة إبراهيم مشرف خدمات مرور شبرا.



سير العمل بمستشفى طوخ المركزي



رفع التراكمات بالمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة



مشروع البحوث 3