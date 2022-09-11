تزايد الإقبال على الالتحاق ببرنامج الطب التكاملي بنظام النقاط المعتمدة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن التسجيل ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالنظام التكاملي والساعات المعتمدة بمصروفات بكلية الطب قد شهد زيادة إقبالاً من الطلاب المتقدمين للالتحاق به، والذي ستبدأ الدراسة به بداية من العام الجديد.

وأوضح عبد الخالق ان إدارة الجامعة تسعي جاهدة إلى إدراج العديد من البرامج الخاصة المميزة،ج بهدف تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية تلبي إحتياجات الطلاب، وتمد سوق العمل بالكوادر المدربة والمؤهلة فى العديد من المجالات، إلى جانب إيجاد نظم تعليمية حديثة تحتاجها مصر الآن، لافتاً إلى ان هذا البرنامج تم تفعيله هذا العام ليمثل بارقة أمل وحلاً غير تقليدياً لأبناء المحافظة الذين تم التحاقهم بكليات الطب الحكومية بالجامعات الاخرى، ليتمكنوا من الدراسة فى كنف اسرهم.

وأكد عبد الخالق أن برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالنظام التكاملي والساعات المعتمدة بمصروفات بكلية الطب يعطي الأحقية للطلاب الملتحقين به في التعيين كمعيدين بكليـة الطب أو أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي، بدمج ترتيبهم مع طلاب النظام الأسـاسي، حيث يتم ترتيب جميع الطلاب حسب المجموع الكلي لسنـوات الدراسـة مع توحيد أنظمـة التقويم، كما أن لهم حق الإقامة في المدن الجامعية بنفس شروط القبول لطلاب الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن البرنامج يعطي فرصة للتعلم فى بيئة تعلم مثالية وعلي مستوي عالي من الكفاءة ، لافتاً الى انه تم تجهيز قاعات التدريس ومعامل التدريب العملى والإكلينيكي المكيفة بكافة الإحتياجات، من أجهزة ومعدات وكيماويات، والمعتمدة على الرقمنة فى كافة الانشطة التعليمية واللوجستية، مثل تسجيل حضورهم من خلال نظام الباركود.