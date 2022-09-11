ترحيل هارب من حكم بالإعدام في الجيزة إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامه في الجيزة، ترحيل عاطل هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل بالجيزة، إلى قطاع مصلحة السجون، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتنفيذ العقوبة.

اعترف عاطل تم القبض عليه، لصدور حكم الإعدام ضده في قضية قتل بمحافظة الجيزة، أنه كون مع آخرين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه، وخلال محاولتهم سرقة سيارة نقل محملة بالحديد، حاول قائدها مقاومتهم، ما دفعهم لقتله.

كما أقر بصحة أحكام قضائية أخرى صادرة ضده، أبرزها حكم بالسجن المؤبد، في قضية سرقة بالإكراه، وأشار إلى أنه كان يتردد على شقة أحد أقاربه، خشية القبض عليه، هربا من رجال المباحث، حتى تم ضبطه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على مسجل خطر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل بالإضافة إلى عدة أحكام أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تردد عاطل صادر ضده حكم الإعدام في قضية قتل على إحدى الشقق السكنية بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية أخرى ضده في قضايا سرقة من بينها حكم بالسجن المؤبد.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.