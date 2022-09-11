اليوم السابع
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تدشين برنامج التمكين الاقتصادى "فرصة" بالقاهرة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:47 ص
تدشين برنامج التمكين الاقتصادى "فرصة" بالقاهرة محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادى"فرصة"، اليوك بحديقة الأزهر، كأحد روافد التنمية الاقتصادية لبرنامج "حياة كريمة" والذي أطلقه رئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأولى بالرعاية ، وتسليم المشروعات لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة. 
 
وعلى هامش الحفل نظمت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن، ملتقى توظيف بحديقة الأزهر، كما تم تسليم أجهزة تعويضية على ذوى الهمم.
 
ويشارك في برنامج التمكين الاقتصادى"فرصة" بمحافظة القاهرة 40 جمعية أهلية ومؤسسة مجتمع مدني من مديرية التضامن بالقاهرة، و20 شركة، حيث تقدم الجمعيات الأهلية عدد من المشروعات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للأسر وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي تقوم به الوزارة وتعمل على تنفيذه الجمعيات والمؤسسات، حيث من المقرر أن تقوم الجمعيات بتقديم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تساعد على تمكين الأسر الأولى بالرعاية.
 
 

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