تحرير 8 محاضر للمحلات والورش وتنفيذ إزالة فى المهد بالتعدى على الأراضى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، حملة لتنفيذ أعمال إزالات لعدد من قرارات نزع الملكية بنطاق الزينية، وذلك تزامناً مع إجراءات هيئة المساحة بالأقصر لسرعة الإنجاز وبالتراضي التام من المواطنين، وفى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة، بتشكيل لجنة ضمت رئيس القرية وسكرتير القرية والقسم الفني للمرور على المحلات والورش، وتم تحرير 8 محاضر نظافة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الزينية، بتنفيذ قرار إزالة فى المهد عبارة عن تعدي على أرض أملاك الدولة على مساحة 120 متر.

ومن جانبه أكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تتم المتابعة الدورية لسير أعمال تمهيد الطرق الرئيسية لقرية الزينية بحري والصعايدة طريق طراد النيل الاقصر العشي لتسهل حركة سير المارة، وذلك بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز بالتنسيق مع كافة و الجهات المنوطة.

وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.، حيث أوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 التي تمت في الفترة من 13 اغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر ، تم إزالة عدد 334 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف وتنظيم.



جانب من حملات إزالة التعديات بمدينة الزينية



مدينة الزينية تحرر 8 محاضر للمحلات والورش