تحذير بحرى فى تايوان من إعصار "مويفا" وإلغاء حركة العبارات

وذكرت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية أنه نظرًا لاقتراب إعصار مويفا، قام مشغلو العبارات بين "جرين آيلاند" وميناء "فوجانج" في "تايتونج" بشرق تايوان بنقل ما يقدر بخمسة آلاف راكب إلى "تايتونج" صباح اليوم الأحد، وأعلنوا تعليق الخدمات على الطريق.

وأفاد مكتب الموانئ البحرية بأنه سيتم إلغاء جميع العبارات تقريبًا من تايوان إلى الجزر النائية غدا الاثنين، باستثناء يعض العبارات.

وحتى صباح اليوم الأحد، كان الإعصار يقع على بعد 370 كيلومترًا بين الشرق والشمال الشرقي من "إيلوانبي" أقصى جنوب تايوان، ويتحرك في اتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة 8 كيلومترات في الساعة.

وأوضح المكتب أن الإعصار تسبب في رياح قصوى تبلغ 144 كيلومترا في الساعة، مع هبات تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، ونصف قطرها 150 كيلومترا.

وكان الإعصار يتحرك شمالًا بوتيرة بطيئة اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يتحرك بشكل أبطأ يومي الاثنين والثلاثاء، حيث سيقترب من تايوان، قبل أن يبتعد يوم الأربعاء المقبل عن البلاد.