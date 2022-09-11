تجديد حبس مسجلين خطر سرقا مجوهرات بالإكراه من شقة في عين شمس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس مسجلين خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه.

ونجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين بالإكراه وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بقيام شخصين مجهولين بالاستيلاء على (مشغولات ذهبية – 2 هاتف محمول – شاشة– متعلقات شخصية) من داخل مسكنه كرهاً عنه وتهديده باستخدام سلاح نارى ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن مرتكبا الواقعة (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.