"تجارية الجيزة" تعلن استمرار ضخ المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيض 30%

كتب - إسلام سعيد

أعلن محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن استمرار ضخ السلع والمنتجات والملابس والادوات والمسلتزمات المدرسية فى معرض أهلا مدارس، حيث يتم طرح جميع الأدوات المكتبية والمدرسية والزي المدرسي والأحذية أمام الطلاب وأولياء الأمور بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة خصم تصل الى أكثر من 30 % بالإضافة الى الأدوات المكتبية والكتابية والكشاكيل والكراسات بأنواعها والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس والزى المدرسى.

وأكد إمبابى أنه تيسيرًا على المواطنيين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي للعمل على توفيراحتياجات المواطنيين والطلاب بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وخدمة مميزة ونظرا للاقبال المتزايد من المواطنيين على الشراء من المعرض فقد حرصت الغرفة على تجهيز المعرض بكل الادوات المساعده للتسهيل على المواطنيين زيارة المعرض وتفقد المنتجات فقد تم تزويد المعرض بوحدات تكيف مركزية للهواء، وذلك بغرض توفير مناخ مناسب للزائرين من المواطنين.

وأشار إمبابى، إلى أن الغرفة التجارية بالجيزة أقامت معرض أهلا مدارس بأرض المطاحن بشارع فيصل مساهمة منها فى التخفيف عن المواطن الجيزاوى فى جميع المناسبات مضيفا أن المعرض ينطلق تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقام بافتتاح المعرض اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية واللواء احمد راشد محافظ الجيزة بمشاركة اعضاء مجلس ادارة الغرفة واعضاء مجلسى النواب والشيوخ والجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وأكد إمبابى، أن المعرض يخضع لرقابة صارمة من الغرفة ووزارة التموين على كافة المنتجات وصلاحيتها وجودتها ويقام معرض اهلا مدارس فى أرض المطاحن بشارع فيصل على مساحة 2000 متر وبمشاركة 60 عارض من كبرى الشركات المنتجه للادوات والمستلزمات و الملابس المدرسية