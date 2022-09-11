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تأجيل محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة بمنطقة منشأة ناصر لجلسة 9 أكتوبر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:11 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة بمنطقة منشأة ناصر لجلسة 9 أكتوبر المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حماد المنعقدة بطرة، اليوم تأجيل محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة والقتل العمد فى منطقة منشأة ناصر، لجلسة 9 أكتوبر للاحراز.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.  
 
 
وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا تعدوا عليهم.
 
 
 
 

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