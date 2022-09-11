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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية المرابطين" الإرهابية لـ3 أكتوبر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:52 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية المرابطين" الإرهابية لـ3 أكتوبر المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم على حكم سجنه غيابيا بالمؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوي لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة.
 
وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل الإرهابى هشام عشماوى عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.
 
ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.
 
 

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