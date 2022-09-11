

وأضاف بوتين - في كلمة ألقاها خلال فعالية احتفالية بمناسبة "يوم المدينة" الذي تحتفل به موسكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - أن موسكو تتفوق دون أدنى شك ومبالغة على أكبر مراكز العالم، مشيرا إلى أن كل هذا هو نتيجة برنامج تنمية واسع النطاق كانت المدينة تنفذه في العقود الأخيرة.



ونوه إلى أن موسكو من أجمل مدن العالم وأكثرها راحة ، إذ تؤكد كل عام قدرتها التنافسية على الساحة العالمية؛ لاسيما من حيث جذب الشخصيات والموهوبين، مضيفا " كما تسجل وتيرة متسارعة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، والأكيد أنها تتفوق على العواصم الكبرى العالمية بما تنجزه من بنى تحتية في ظروف وجيزة والمكاسب التي تحققها في قطاعات عدة".



عسكريا، بحث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، خلال لقائه، مع ممثلي صناعة الدفاع ووزارة الدفاع الروسيين بمدينة "تولا" تسريع وتيرة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية.



وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس، مساء اليوم؛ فإن ميدفيديف أجرى جولة تفقدية في شركة للأسلحة بمدينة تولا للبحث والانتاج العسكرى وقسم التصميم الهندسي المطور الرئيسي لعينات الأسلحة والآليات القتالية والنقل العسكرية.



يُذكر أن هذه الزيارة هي الثانية لميدفيديف إلى معامل الدفاع بعد مصنع "البارود" في مدينة بيرم الروسية.



وكان الرئيس الروسي قد وقع - سابقا - على قانون بشأن التدابير الخاصة للاقتصاد لإعادة التنشيط المؤقت لقدرات ومرافق التعبئة للوفاء بطلبيات دفاع الدولة وتشكيل الاحتياطيات العسكرية.