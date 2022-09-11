اليوم السابع
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بارزاني والحلبوسي والخنجر يناقشون تطورات الأوضاع فى العراق

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:26 م
بارزاني والحلبوسي والخنجر يناقشون تطورات الأوضاع فى العراق جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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استقبل الزعيم مسعود بارزانی، الأحد، في أربيل، محمد الحلبوسی رئيس مجلس النواب العراقی وخمیس الخنجر رئیس تحالف السیادة.

استعرض المجتمعون الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد و ضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الأساليب الدستورية و القانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.

أكد المجتمعون على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية  ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية و تحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.

أبدى المجتمعون استعدادهم للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة  الأطراف واستعداهم لتبني أية خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعى والحفظ على أمن المواطنين و مصالحهم.

كما أكد كل من تحالف السيادة و الحزب الديمقراطي الكردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا.

 

 


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