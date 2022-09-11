اليمن: انطلاق عملية عسكرية فى محافظة أبين للقضاء على الإرهاب

ونقلت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأحد، عن المصدر - لم تسمه - قوله "إن العملية انطلقت على اتجاهين؛ الخط الساحلي والمناطق الوسطى".. مضيفا أن "طائرات مسيرة تابعة للقوات الجنوبية رصدت حشودا وترتيبات تقوم بها عناصر القاعدة في جبال موجان للقتال"، مؤكدا أن القوات الجنوبية عازمة على دخول الجبال وتطهيرها من هذه العناصر.

جدير بالذكر أن العناصر المتطرفة فجرت عبوات ناسفة على الخط الساحلي لإعاقة تقدم القوات، إلا أن القوات نجحت في التعامل معها.. وبالتزامن مع ذلك تقدمت القوات الجنوبية باتجاه المناطق الوسطى صباح اليوم، وتجاوزت القوات "نقيل العرقوب" نحو "لودر" و"مودية" و"الوضيع" شمال شرق محافظة أبين للانتشار فيها وتأمينها.