الوكالة الأمريكية للتنمية: 40 مليون دولار إضافية كمساعدات للمزارعين بسريلانكا

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أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أثناء زيارتها للعاصمة السريلانكية كولومبو السبت، عن 40 مليون دولار إضافية كمساعدة إنمائية لمساعدة المزارعين على شراء الأسمدة والمدخلات الزراعية الحيوية الأخرى.

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن هذه المساعدة ستدعم السريلانكيين وهم يخرجون من أزمة سياسية ولا يزالون يواجهون أزمة اقتصادية وزراعية حادة حيث تنتج المواسم الزراعية الفاشلة المتتالية نصف إنتاجهم المعتاد يليها تضخم سنوي ارتفع إلى أكثر من 60 في المائة وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 90 في المائة منذ أغسطس من هذا العام.

وقد تركت هذه الآثار المعقدة الأسر في جميع أنحاء البلاد تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مع استمرار انعدام الأمن الغذائي في النمو دون نهاية تلوح في الأفق، بحسب البيان.

ورهنا بموافقة الكونجرس، ستستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذه الأموال لتزويد المزارعين بالأسمدة والمدخلات الزراعية الحيوية الأخرى ويأتي هذا الدعم الحاسم، الذي تم تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، في وقت مناسب تمامًا لتحقيق أقصى فائدة لموسم الزراعة القادم والذي سيستفيد منه ما يصل إلى مليون مزارع يحتاجون إلى الأسمدة في جميع أنحاء سريلانكا وهناك 53000 مزارع في حاجة إلى مساعدة نقدية طارئة.

ويعتمد إعلان اليوم على الدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ أن بدأت حالة الطوارئ المعقدة، من خلال تعزيز البرامج الجارية في سريلانكا لتلبية الاحتياجات الماسة للمجتمعات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في البلاد حيث يواجهون صدمات اقتصادية، يضاف إليها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وتقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جانب الشعب السريلانكي وهي ملتزمة بتقديم هذا الدعم العاجل. وستواصل حكومة الولايات المتحدة استكشاف طرق لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل، وستواصل الجهود الجارية التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز الشمولية وتقوي الحوكمة وتعزز سريلانكا حرة ومزدهرة -وفق البيان.