اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا: استقالة قيادية في الحزب القائد للائتلاف الحكومي بسبب مساعدات طالبي اللجوء

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:27 م
النمسا: استقالة قيادية في الحزب القائد للائتلاف الحكومي بسبب مساعدات طالبي اللجوء النمسا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى المستشار النمساوى كارل نيهمر رئيس حزب الشعب - الذى يقود الائتلاف الحكومى اليوم استقالة لورا ساشلينر أمين عام الحزب بسبب رفض اقتراحها بوقف منح المساعدات والمكآفات المالية التى حددتها الحكومة مؤخرا إلى طالبى اللجوء فى البلاد .

 

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم الأحد، إن ساشليز تقدمت بمذكرة احتجاجية على أداء الحكومة بعدما تقرر صرف 500 يورو لكل فرد تعويضا عن الغلاء وضريبة الكربون على أن يشمل المستفيدون من المبلغ طالبى اللجوء فى البلاد .

 

من جانبه، قال الخبير السياسى توماس هوفر فى تصريحات له اليوم أن المذكرة الاحتجاجية ضد الحكومة تسببت فى حدوث اضطرابات كبيرة داخل الحكومة وداخل الحزب .

 

وأشار الخبير إلى رفض حزب الخضر وهو الشريك فى الائتلاف الحكومى إعادة التفاوض بشأن دفع مكافأة غلاء لطالبى اللجوء معتبرا أن استمرار الأمينة العامة للحزب كان مستحيلا فى ظل الانتقادات القاسية التى وجهتها لقيادة حزبها .

 

يذكر أن الاستقالة تسببت فى حرج شديد لحزب الشعب وهو حزب الأكثرية فى النمسا والذى يستعد فى غضون أسبوعين لخوض انتخابات المحليات فى ولاية تيرول.


المستشار النمساوى

استقالة قيادى

حزب الشعب

طالبى اللجوء

النمسا



الموضوعات المتعلقة

مظاهرات فى النمسا احتجاجًا على ارتفاع أسعار الطاقة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:10 ص

مدينة إسنا تواصل العمل فى محطة وسيطة لتجميع القمامة ومحطة النمسا للصرف الصحى(صور)

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:28 م

مصر وتونس والمغرب والكويت والنمسا يحصدون جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:34 م

النمسا تفتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة عبر بطاقات الاقتراع الرقمية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 05:27 م

ندوة تثقيفية عن التحول الرقمى بقاعة الوحدة المحلية بالنمسا جنوب الأقصر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:32 م

الخارجية العراقية: النمسا تقرر إعادة افتتاح سفارتها في بغداد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة