المعمل الجنائى يعاين موقع حريق محلات الموسكى لتقدير الخسائر

كتب: عبد الرحمن سيد

يجرى المعمل الجنائى وفريق من النيابة المعاينة اللازمة حول حريق محلات داخل عقار بمنطقة الموسكى لتقدير الخسائر، ومعرفة الأسباب النهائية حول الحريق، بعدما سيطر رجال الحماية المدنية على الحريق وتمركزت سيارتى إطفاء للقيام بعمليات تبريد موقع الحريق.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الموسكى يحوي محلات، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.