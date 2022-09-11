اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق محلات الموسكى لتقدير الخسائر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:34 ص
المعمل الجنائى يعاين موقع حريق محلات الموسكى لتقدير الخسائر السيطرة على حريق- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجرى المعمل الجنائى وفريق من النيابة المعاينة اللازمة حول حريق محلات داخل عقار بمنطقة الموسكى لتقدير الخسائر، ومعرفة الأسباب النهائية حول الحريق، بعدما سيطر رجال الحماية المدنية على الحريق وتمركزت سيارتى إطفاء للقيام بعمليات تبريد موقع الحريق.
 
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الموسكى يحوي محلات، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق. 
 
وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

حريق محلات

امن القاهرة

اخبار عاجلة

سيارات اطفاء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة