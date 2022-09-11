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المعاينة لحريق الموسكى: ماس كهربى وراء حريق المحلات والمخازن

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:10 ص
المعاينة لحريق الموسكى: ماس كهربى وراء حريق المحلات والمخازن حريق محل- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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كشفت المعاينة لحريق الموسكى، عن أن زيادة الأحمال أدى الى حدوث ماس كهربى وراء حريق مخازن ومحلات عطور ومستحضرات تجميل وألعاب نارية وبلاستيكات بعقار مكون من 5 طوابق والتهمت النيران العديد من مستلزمات التصنيع والمواد البلاستيكية ومحتويات المخازن ولم يسفر عن اى مصابين.
 
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الموسكى يحوي محلات وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق. 
 
وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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