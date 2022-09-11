المعاينة لحريق الموسكى: النيران اشتعلت فى مخازن ومحلات عطور داخل المبنى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

كشفت المعاينة لحريق الموسكى، أن الحريق اندلع فى مخازن ومحلات عطور ومستحضرات تجميل وألعاب نارية وبلاستيكات بعقار مكون من 5 طوابق، وصعبت المواد سريعة الاشتعال فى عمليات إطفاء الحريق، ولكن بفضل براعة رجال الإطفاء فى التعامل مع النيران تم محاصرتها من كافة الاتجاهات ومنع امتدادها للمجاورات وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وأضافت المعاينة، أن الحريق الذى أندلع فى المكان لم يسفر عن اى مصابين وخلف وراء كميات كبيرة من مخلفات النيران لمستحضرات التجميل ومواد بلاستيكية وعطور وزجاجات ومستلزمات تصنيع وتقدر خسائر الحريق بملايين الجنيهات وتمت عمليات السيطرة عليه ويجرى رجال المعمل الجنائى المعاينة اللازمة حول الحريق لتقدير خسائره.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الموسكى يحوي محلات، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.