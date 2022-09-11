"المصل واللقاح" تنتهى من تصنيع 38 مليون جرعة من "سينوفاك - فاكسيرا"

وليد عبد السلام

كشفت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أنه تم إنتاج 38 مليون جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك فاكسيرا"، مشيرة إلى أنه يوجد مواد خام تكفى لتصنيع 8 مليون جرعة.

وأضافت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاكسيرا تتمتع بامتلاكها أحدث نظم حفظ اللقاحات مرورا بعمليات عمليات الشحن والتفريغ وحتى التخزين.

وقالت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أن لقاح سينوفاك من اللقاحات الفعالة والمعتمدة ولها تأثير كبير في رفع الحالة المناعية لمواجهة العدوى المحتملة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم حاليا بتوفير الجرعات الأساسية الأولى والثانية والجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة للمواطنين بالمجان.