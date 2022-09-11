اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"المصل واللقاح" تنتهى من تصنيع 38 مليون جرعة من "سينوفاك - فاكسيرا"

الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:00 ص
"المصل واللقاح" تنتهى من تصنيع 38 مليون جرعة من "سينوفاك - فاكسيرا" الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات
وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أنه تم إنتاج 38 مليون جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك فاكسيرا"، مشيرة إلى أنه يوجد مواد خام تكفى لتصنيع 8 مليون جرعة.

وأضافت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاكسيرا تتمتع بامتلاكها أحدث نظم حفظ اللقاحات مرورا بعمليات عمليات الشحن والتفريغ وحتى التخزين.

وقالت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أن لقاح سينوفاك من اللقاحات الفعالة والمعتمدة ولها تأثير كبير في رفع الحالة المناعية لمواجهة العدوى المحتملة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم حاليا بتوفير الجرعات الأساسية الأولى والثانية والجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة للمواطنين بالمجان.


الصحة

فاكسيرا

سينوفاك



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة