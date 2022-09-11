المستشار بولس فهمي يؤكد على دور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الأفريقية

كتب إبراهيم قاسم

بدأ المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، فى إدارة الجلسة الثانية لفاعليات اليوم الثانى لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد فى مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى تستمر حتى لغدا الاثنين بإصدار اعلان القاهرة الخاص بالتوصيات النهائية لهذا الاجتماع.

وشهدت الجلسة الثانية كلمة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية عن دور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية الأفريقية كمحور أساسي للجلسة.

ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة نفين كيلانى وزير الثقافة تجربة مصر فى حماية الخصوصية الثقافية للمصريين، ثم كلمة للدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وتحت عنوان من الهوية المصرية لتكامل الثقافي الأفريقي تحدث فى الجلسة الدكتورة يسرا محمد شعبان من مصر ثم عرضت للمحكمة الدستورية العليا بالمغرب عن تجربتها فى حماية الخصوصية الثقافية الأفريقية.

وكان المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، اكد مؤتمر صحفى عقد يوم الجمعة الماضية عن أن المحاور التي يتناولها الاجتماع هى 5 محاور يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة.

ويتناول المحوى الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والمحور الثالث يتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

ويشارك فى اجتماع القاهرة السادس 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الافريقية، ونحو 60 قاضيا من قضاة المحاكم الدستورية الأفريقية.