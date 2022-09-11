المتهم بقتل سيدة أطفيح: "ضربتها بسكينة علشان عاملة لي عمل يمنعني من الزواج"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح بالجيزة، بارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أنه كان يمر بأزمة نفسية، واعتقد أن المجني عليها التي تربطهما علاقة قرابة، استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية تمنعه من الزواج.

أضاف المتهم أنه نشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه للاعتداء عليها بسكين، للانتقام منها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، لاعتقاده أن الضحية استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية، ومنعه من الزواج.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.