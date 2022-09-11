"اللغة المصرية القديمة".. تعرف على علامة "كا"

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تُمثل العلامة ذراعين آدميين مرفوعين لأعلى، وكانت في الأصل تُمثل المعبود آتوم يحتضن شو وتفنوت ليخلق لهما الحياة.

وقد حيرت هذه العلامة علماء الآثار، فهي ربما تعنى روح أو نفس، أو تُعبر عن الحيوية، كما جسدت "كا" شخص الملك وصُورت خلفه لحمايته. ومن المعاني الأخرى لعلامة "كا" القربان والتمثال، و"كات" أي عمل.