القومي للحوكمة وكلية محمد بن راشد يختتمان البرنامج التدريبي حول التميز والحوكمة

اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبى حول التميز والحوكمة والاستدامة الذى تم عقده بدبى لتدريب وتأهيل مجموعة من القادة وكوادر الحكومة المصرية، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وشهدت الفعالية حضور كل من سعادة عبدالله على بن زايد الفلاسى المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتور على بن سباع المري، الرئيس التنفيذى للكلية، والبروفسور رائد عواملة، عميد الكلية، بجانب عدد من قيادات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وخلال كلمتها فى حفل الختام -عبر الفيديو - وجهت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة؛ الشكر لكلية محمد بن راشد على فرصة البرنامج التدريبى الذى أقيم انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين المعهد والكلية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبى الذى تم تنظيمه لمجموعة من القيادات الحكومية المصرية كان متميزاً ويراعى مختلف الأبعاد التنموية التى نطمح من خلالها إلى المساهمة فى أن يكون أداء مختلف المؤسسات الحكومية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.

من جانبه قال سعادة عبدالله على بن زايد الفلاسي: "سعداء اليوم بتخريج وتكريم نخبة من القيادات الحكومية فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تسعى الكلية دوماً إلى المساهمة فى تطوير الأداء الحكومى فى مختلف دول المنطقة والعالم انطلاقاً من راسالتنا التى نحمل خلالها تجربة دولة الإمارات التنموية الرائدة وننشرها فى العالم من أجل مستقبل أفضل للحكومات والشعوب. ونتوجه بشكر خاص إلى المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة فى مصر على شراكته المتميزة مع الكلية، آملين فى تعاون أكبر خلال المرحلة المقبلة".

ومن جهته، قال الدكتور على بن سباع المري: "على مدار أسبوع، شكل تواجد نخبة من القيادات الحكومية المصرية فرصة كبيرة لنا لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل التجارب، حيث حرصنا على استعراض أفضل ما لدينا من تجارب ورؤى يمكن من خلالها دفع العمل الحكومى والأداء إلى أفضل المستويات. سعداء باستضافة الوفد الحكومى المصرى وسنعمل الفترة المقبلة على تعزيز دورنا فى تأهيل وإعداد القادة الحكوميين فى المنطقة والعالم بما يواكب مختلف المتغيرات العالمية وبما يخدم تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالأداء الحكومى إلى مستويات تنافسية تستطيع أن تخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

ويأتى البرنامج التدريبى فى إطار تفعيل دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الرائد فى رفد منظومة العمل الحكومى فى المنطقة بأحدث الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة، حيث ألقى البرنامج التدريبى الضوء على الحوكمة والاستدامة فى العصر الرقمي. وتألف البرنامج التدريبى من 13 ورشة عمل حول حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها فى عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة - ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية 2022 والذى أطلقته الكلية خلال معرض إكسبو 2020 - بالإضافة إلى موضوعات التحول الرقمى فى المؤسسات، والتميز الحكومي. كما شمل البرنامج التدريبى زيارة ميدانية إلى إحدى المؤسسات الريادية فى دبي.