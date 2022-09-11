القبض على قاتل فتاة سرابيوم في الإسماعيلية

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية سرابيوم مفاده العثور على جثة فتاة عمرها حوالى 17عام بكامل ملابسها وبها اصابات بالرأس.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبدالرحيم مدير مباحث الإسماعيلية، ضم ضباط الإدارة وضباط مباحث مركز شرطة فايد.

وتوصلت تحريات فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم المجنى عليها وأضافت بأن القاتل قرر التخلص منها بعد أن فشل فى التعدى عليها وخوفا من افتتضاح أمره بين العائلة وقام بالتعدى عليها بضرب مؤخرة الراس بآلة حادة ثم قام بخنقها حتى فارقت الحياة وفر هاربا.

تم التحفظ على المتهم والأدوات المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وكانت قد نقلت الجثة الى مشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت دفن الجثة عقب تشريحها.





