كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو، وسلاح ناري في العياط، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، باتجار عاطل بالمواد المخدرة، ورتويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الابنجو، وسلاح ناري بدون ترخيص.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.