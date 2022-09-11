القبض على شقيقين سرقا نصف مليون جنيه من مندوب شركة أدوية في الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز سرقة مبلغ نصف مليون جنيه من مندوب تابع لإحدى شركات الأدوية الشهيرة بالمنصورة، بعد قيام شقيقان بسرقتها من داخل سيارة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة من قبل أحد المندوبين لشركه شهيرة لصناعة الأدوية بالمنصورة، ومعه السائق الخاص بالشركة، حيث أكد في بلاغه أثناء نزوله لتحصيل مبلغ نقدي من أحد الصيدليات وتسليم طلبية، وأثناء رجوعه إلى السيارة، فوجئ بسرقه شنطه الفلوس الخاصة بالتحصيل وبها مبلغ 500 ألف جنيه وسرقة الهاتف الخاص بالسائق.

كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة الرائد كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، و معاونية النقباء احمد الجميلى، و محمود سليم،و محمد الشرقبالي.

وتوصل فريق البحث إلى ان وراء ارتكاب الواقعة شقيق سائق السيارة، وذلك بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة التي جرى سرقة السيارة فيها وكذلك بفحص أبواب السيارة تبين انه لا يوجد عليها أي اثر كسر مما يؤكد أن تم فتح السيارة أما بالمفتاح الخاص بها أو تعمد ترك السائق او المندوب لباب السيارة مفتوح .

وبسؤال المندوب مقدم البلاغ أثناء التحقيقات اكد بأنه اغلق الباب الخاص به، و بتفريغ كاميرات المراقبة تبين ظهور شخص يرتدى كمامه وقام بفتح الباب من ناحية المندوب،و بتكثيف التحريات تم تحديد هذا الشخص ليتبين انه شقيق سائق السيارة .

بتقنين الإجراءات جرى ضبط كلًا من المتهم الأول ويدعى "أيمن . ع. ر"،41 عامًا، عامل عادي،ومقيم بالجيزة و المتهم الثاني "محمود . ع .ر "،37 عامًا، سائق السيارة، ومقيم بالجيزة.

واعترف المتهم بأنه سهل عمليه ركن السيارة بمنطقة الدراسات لتسهيل عملية السرقة وقام بالمتابعة مع شقيقه لحظه بلحظه وترك السيارة مفتوحة ليقوم شقيقة بفتحها وسرقة الاموال الموجودة بداخلها.

جرى التحفظ على المبلغ وأخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.