الصحة تطلق حملة لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة

كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة والسكان ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية، لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحملة تنطلق من يوم 11 إلى 22 سبتمبر 2022 في محافظات ( دمياط - أسيوط - المنيا - الفيوم - قنا - الدقهلية - الشرقية - السويس - الجيزة - القليوبية - أسوان - بني سويف - المنوفية - كفرالشيخ)

وأضافت وزارة الصحة والسكان، تنطلق الحملة من يوم 11 إلى 15 سبتمبر 2022 في محافظة بورسعيد

وتستهدف الحملة رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل وكذلك رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية

وتابعت وزارة الصحة، أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات، كما سيتم إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة.