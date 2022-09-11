الصحة: الاستثمار في مقدمي خدمة الطب أهم ركائز تحقيق أعلى مستوى رعاية.. صور

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، عددا من ورش العمل الختامية للبرامج التدريبية التى تقدمها الوزارة، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد تنفيذ ٣ ورش عمل، هى: برنامج تدريب المدربين (T2T)، وبرنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج القيادة فى الطب (Leadership in Medicine )، موضحًا ان الوزير تفقد قاعات التدريب وحرص على حضور عدد من المحاضرات واستمع للمحاضرين من جامعه هارفارد.



وأضاف ان الوزير اكد أن الاستثمار في مقدمي الخدمةِ الطبية هو أحد أهم الركائز لتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على الحضور تحقيق أقصى استفادة من هذة الورش التدريبية والتى تساهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتعود بالنفع على مصلحة المريض المصرى.





وقال إن الوزير وجه بإجراء استطلاع رأى للمتدربين لبيان مدى رضائهم واستفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة، كما أكد الوزير على استمرار تقديم مختلف البرامج التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية سواء داخل أو خارج مصر وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية العريقة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب.



وأشار"عبدالغفار" إلى أن الوزير أثنى على التنظيم ووجه الشكر لفريق العمل بكلية الطب بجامعة هارفارد، كما وجه الشكر لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للتخصصات الطبية.





رافق وزير الصحة والسكان، الدكتور حسام حسنى، مستشار الوزير للتميز الاكلينيكى وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور عبدالسلام شلبى، الأمين المساعد اللجنة العليا للتخصصات الطبية.