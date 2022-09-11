اليوم السابع
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السفير حسام زكى: التوعية والإرادة السياسية مفتاح مشاركة المرأة فى إرساء السلام

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:03 ص
السفير حسام زكى: التوعية والإرادة السياسية مفتاح مشاركة المرأة فى إرساء السلام السفير حسام زكى
بيشوى رمزى

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شاركت جامعة الدولة العربية في اجتماع المرأة وبناء السلام، والمنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، برعاية الأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على الدور الذى تلعبه المرأة في صناعة السلام.
 
ومن جانبه شارك الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى في جلسة حوارية، أكد خلالها على أن التوعية العامة والإرادة السياسية هما المفتاح لإزالة العقبات في تَرْجَمَة أجندة ‎المرأة والسلام والأمن إلى مشاركة فعالة للمرأة في إرساء أسس السلام.
 
وأوضح الأمين العام المساعد، على حسابه بموقع فيسبوك أن المناقشة دارت حول دور الجامعة العربية في هذا المجال، الذى وصفه بالهام ويستحق المتابعة.
 
ومن جانبها، أكدت رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة على دور الجامعة العربية في هذا المجال، حيث اكدت انها تلعب دورا رئيسيا لتنفيذ قرار 1325 على المستوى الإقليمي من خلال تقديم الدعم لدولها الأعضاء كبناء قدرات الأليات الوطنية لوضع الخطط الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.

حسام زكى

الجامعة العربية

الأمم المتحدة

أبوظبي

هيفاء أبو غزالة



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