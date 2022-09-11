اليوم السابع
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السرقة بالإكراه.. مواد حددها القانون لمعاقبة مرتكبيها بالسجن المشدد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:00 ص
السرقة بالإكراه.. مواد حددها القانون لمعاقبة مرتكبيها بالسجن المشدد سرقة- ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

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عقوبة السرقة بالإكراه، حدد القانون لها عقوبات صارمة لينال كل مرتكب جريمة مثل هذه، أشد العقوبات التي يستحقها وفقًا لنصوص القانون، والإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح بمختلف أنواعه.
 
الجريمة إن وقعت في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات، والفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، تنص على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية؛ أو الجوية في الأحوال الآتية:
 أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
 ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
 
 

عقوبات

السرقة

السرقة بالإكراه

عقوبات السرقة



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