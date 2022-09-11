اليوم السابع
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الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الثلاثاء "خرائط"

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:21 م
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الثلاثاء "خرائط" وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم حتى الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.
 
ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
 
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نماذج التنبؤ بالأمطار

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خرائط التنبؤ بالأمطار

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نماذج التنبؤ بالأمطار

 


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