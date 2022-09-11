الرئيس الصينى يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه عرش بريطانيا

أ.ش.أ

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، برسالة تهنئة، إلى الملك تشارلز الثالث؛ بمناسبة توليه عرش بريطانيا.

وأشار شي- في رسالته- إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وقال إنه مستعد للعمل مع الملك تشارلز الثالث؛ لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين شعبي البلدين، وتوسيع التبادلات الودية والتعاون متبادل المنفعة، وتقوية الاتصالات بشأن القضايا العالمية، من أجل تحقيق المنافع لكلا البلدين وشعبيهما والمساهمة في السلام والتنمية في العالم.