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الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الأفريقية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:50 م
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.
 
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة (1)
 
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة (2)
 
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة (3)
 
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة (4)
 
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة (5)
 
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة (6)
 

 


السيسي

الرئيس السيسي

المحاكم الدستورية العليا

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