اليوم السابع
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الداخلية تضبط 175 قطعة سلاح و279 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:08 م
الداخلية تضبط 175 قطعة سلاح و279 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 175 قطعة سلاح نارى، و270 قضية مخدرات وتنفيذ 86684 حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7265 حكم قضائى متنوع.

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