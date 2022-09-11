الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه بجنوب سيناء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن جنوب سيناء نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة (رأس سدر) بمديرية أمن جنوب سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بالمزرعة الخاصة بهما بدائرة قسم شرطة رأس سدر.. وبحوزتهما (360 لفافة لمخدر البانجو وزنت 750 كيلو جرام - 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - سيارتين - مبلغ مالى)، وضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر.. وبحوزته (كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته - مبلغ مالى).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر .. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل) حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – هاتف محمول).

و بلغ إجمالى ما تم ضبطه من المواد المخدرة (كمية لمخدر البانجو وزنت 750 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأربعة مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.