الحاجة ظريفة تسطر قصة كفاح لتربية أبنائها الأربعة بصناعة الأقفاص.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فى غرفة صغيرة من البوص والجريد تجلس سيدة تبلغ من العمر 63 سنة على الأرض وفى يديها أدوات متنوعة تقوم بها بصناعة أقفاص الجريد لتوفيرها للمزارع وتجار الخضار والفاكهة يومياً، تبدأ يومها من الخامسة فجراً وتظل فى تلك الغرفة خلف منزلها بقرية الحلة التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أكثر من 15 ساعة يومياً فى تقطيع وتجهيز الجريد وعمل الأقفاص، وهي "الحاجة ظريفة جيلانى" بطلة من بطلات الكفاح والعمل بمهن الرجال لأجل الحصول على الرزق الحلال لأسرتها منذ أكثر من 27 سنة مضت.

وفى بداية حديثها تقول الحاجة ظريفة محمد جلال أشهر صانعة أقفاص بقرية الحلة فى مدينة إسنا، إن زوجها متوفى منذ 27 سنة مضت، وتقوم على تربية 3 أولاد وبنت حتى ساعدتهم فى الزواج جميعاً، ولا تزال تعمل بتلك المهنة لتوفير الرزق لأسرتها حيث إن أبناءها يعملون باليومية وبالكاد يوفر بعضهم نفقات أسرته، فهم يساعدونها فى جلب جريد النخيل والإتفاق على بيع الأقفاص بعد تجهيزها له يومياً فى الشادر وباقي أماكن تجار الفاكهة والخضروات بالمدينة.

وتضيف الحاجة ظريفة فى لقائها مع "اليوم السابع"، أنها بدأت تعلم صناعة الأقفاص على يد صنايعية من الفيوم كانوا يعملون بقريتهم فى تصنيع الأقفاص، وقررت التعلم منهم بعد مرور أسرتها بظروف صعبة، وبدأت العمل معهم بالإيجار باليومية فى تقفيل الأقفاص، وبعد فترة تعلمت الصناعة وبدأت فى توفير الجريد لتصنيعها لحسابها الخاص، حيث إن زوجها كان كبير فى السن ويعاني من متاعب صحية ولا يستطيع العمل ولديها أطفال يحتاجون للمصاريف، وظلت تعمل لعدة سنوات حتى توفى زوجها منذ 27 سنة مضت، واستمرت رحلتها فى الكفاح اليومي بتصنيع الأقفاص حتى الآن.

وأوضحت أقدم صانعة أقفاص فى مدينة إسنا، أن تلك المهنة معروف عنها للرجال فقط، وذلك لما فيها من مشقة وعناء وتحتاج لأيدي قوية تقوم بالدق والتقطيع والتجهيز للأقفاص، ولكنها قررت دخولها وتعلمها لتوفير الرزق الحلال لأسرتها وأطفالها الأربعة، حيث أنها كانت فى البداية كانت تعمل خلف صنايعية الفيوم بسعر ربع جنيه ونصف جنيه فى اليوم لتقوم بدق الأقفاص بعد تجهيز الجريد بشكل القفص، وبعد فترة من التعب بمهنة الرجال قررت أن تجلب الجريد بنفسها لتقوم بصناعتها بنفسها لكي توفر رزق أفضل لأسرتها وأطفالها الأربعة.



أشهر-صانعة-أقفاص-بمدينة-إسنا



الحاجة-ظريفة-تعمل-منذ-27-سنة-فى-صناعة-الأقفاص