الجزائر تستضيف منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربى المشترك

إيمان حنا

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، إن الجزائر منحت منبرا للنخب العربية للتعبير عن انشغالاتها عبر منتدى تواصل الأجيال بوهران. وفق "الشروق " الجزائرية.

وأضاف لعمامرة، الأحد، في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر :"في أفق القمة العربية المقبلة، تستضيف الجزائر بوهران منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك وتمنح منبرا للنخب العربية للتعبير عن انشغالاتها وتطلعاتها".

وتابع لعمامرة :"مسرور بالتئام هذا الجمع كفضاء تنصهر فيه طموحات الشباب مع تجارب من سبقهم لتنتج نقاشات ثرية ومقترحات بناءة لاستشراف غد أفضل".

وكان رمطان لعمامرة أكد استعداد بلاده لاحتضان قمة تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم، وقال إنه سلم أولى رسائل الدعوات الموجهة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أشقائه من الدول العربية، معربا عن تطلعه لمشاركة متميزة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي الحاسم صوب مزيد من التضامن والتكامل.

ونشر لعمامرة صورا تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وصورا حول استقباله من قبل الرئيس السيسي لدى زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وتسليمه دعوة المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.