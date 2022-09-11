الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتحويل فصول بالأزهر لكلية بنات مستقلة

وكانت قد أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر الخميس القادم الموافق 15 سبتمبر الجاري 2022، اخر موعد لاختبارات القدرات فى الكليات التى يتطلب الالتحاق بها ذلك.

وطالبت الجامعة الأزهر الطلاب والطالبات الذين قاموا بالتسجيل على الموقع لإجراء الاختبارات التوجه إلى كلياتهم قبل يوم الخميس حيث لن يتم إجراء أية اختبارات بعد هذا الموعد.