التعليم: تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى أنه سيتم تخفيض مصروفات أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم سواء معلمين أو إداريين إلى 50% من قيمة المصروفات، موضحة أنه يتم سداد الـ50% على 3 دفعات أو أقساط على سبيل المثال 20% قسط أول، و15% لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.