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التعليم: تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:00 ص
التعليم: تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم تخفيض مصروفات أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم سواء معلمين أو إداريين إلى 50% من قيمة المصروفات، موضحة أنه يتم سداد الـ50% على 3 دفعات أو أقساط على سبيل المثال 20% قسط أول، و15% لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
 
 
 
- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي. 
 
 
 
- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. 
 
 
 
- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام. 
 
 
 
- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام. 
 
 
 
- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات). 
 
 
 
- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

التربية والتعليم

مصروفات العام الدراسى الجديد

سداد مصروفات العام الدراسى الجديد

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