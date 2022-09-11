اليوم السابع
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التحقيق في نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالشيخ زايد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:20 ص
التحقيق في نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالشيخ زايد قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان الذي شهد المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة الشيخ زايد، بإجراء التحريات الأولية، تبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، وسجلت كاميرات المراقبة التشابك بين الطرفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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مشاجرة بالشيخ زايد

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