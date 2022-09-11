البحرين والولايات المتحدة تبحثان التنسيق الأمني

أ ش أ

بحث وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأحد، مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، التنسيق الأمني والسبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين.



وأشاد الشيخ راشد -خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين بالتعاون الأمني ومستوى تبادل الخبرات بين البحرين والولايات المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.



وفي لقاء آخر، بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مع الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد الشيخ خليفة بالعلاقات القائمة بين البحرين والولايات المتحدة وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء على كافة الأصعدة خصوصا في المجال العسكري.